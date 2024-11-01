Movistar bloquea el fútbol pirata desde este mes con la ayuda de Orange, Vodafone y Digi

El juez autoriza la colaboración activa de todas las 'telecos' para proteger el deporte en directo Telefónica pedirá hoy a sus rivales la suspensión de las webs durante el tiempo del partido
| etiquetas: telefonica , vodafone , orange , digi , fútbol , laliga
Movistar intentará bloquea el fútbol pirata desde este mes con la ayuda de Orange, Vodafone y Digi
Porque que yo sepa, en ningún momento se ha dejado de poder ver el fútbol "pirata".
Otra cosa es lo de los 700 millones de perjuicio, porque hay que ser un poco iluso para pensar que el que ve contenidos pirata se va a animar a pagar en algún momento.