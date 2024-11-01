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Movistar bloquea el fútbol pirata desde este mes con la ayuda de Orange, Vodafone y Digi

El juez autoriza la colaboración activa de todas las 'telecos' para proteger el deporte en directo Telefónica pedirá hoy a sus rivales la suspensión de las webs durante el tiempo del partido

| etiquetas: telefonica , vodafone , orange , digi , fútbol , laliga
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3 comentarios
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anv #1 anv
Corrección:

Movistar intentará bloquea el fútbol pirata desde este mes con la ayuda de Orange, Vodafone y Digi

Porque que yo sepa, en ningún momento se ha dejado de poder ver el fútbol "pirata".
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makinavaja #2 makinavaja
#1 Poner puertas al campo... y joder a una mayoria de usuarios a los que el furgol se la suda...
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#3 Tecar
Que hay que luchar contra las mafias internacionales de pirateo está más o menos fuera de toda duda.
Otra cosa es lo de los 700 millones de perjuicio, porque hay que ser un poco iluso para pensar que el que ve contenidos pirata se va a animar a pagar en algún momento.
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menéame