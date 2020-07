El campo de fútbol Román Valero, en el sur de Madrid, acogió numerosos eventos en los años 70 y 80 Reed abandonó, el 20 de junio de 1980, no solo el escenario sino directamente el país tras unos incidentes que pasaron a la historia como “el motín del Mosca" Iron Maiden, Dire Straits, The Police, The Cure, Leño o Miguel Ríos tocaron allí. También hubo algunos mítines relevantes, como uno del PSOE con González y Solana