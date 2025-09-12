edición general
El moscón que intentó matar a puñaladas a su mujer acepta nueve años: "Sufría mucho estrés, no estaba bien, estoy muy arrepentido"

El moscón que intentó matar a puñaladas a su mujer acepta nueve años: "Sufría mucho estrés, no estaba bien, estoy muy arrepentido"

"No supe lo que hacía", ha asegurado en la mañana de este viernes Silvino González Fernández, el moscón acusado de apuñalar a su esposa, en junio de 2024, después de que ella le dijese que quería divorciarse. En una vista celebrada en la sección tercera de la Audeiencia Provincial, González reconoció haber apuñalado a su mujer

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
En Turín por lo mismito, el juez pidió que había que comprender al saco de mierda ese.
www.meneame.net/m/actualidad/turin-juez-absuelve-hombre-golpeo-ex-espo

Como le gusta a los fachas decir: que coma cárcel el sinvergüenza este.
3
asola33 #2 asola33
Moscon, natural de Grado.
3
asola33 #4 asola33
#3 En la noticia habla de Grado. ¿Es lo mismo en castellano o asturiano?
0
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#4 es de esas cosas inexplicables que nunca se cambiaron. De todos es sabido que en el Franquismo se cambiaron nombres de sitios al tun tun.
A Grao se le puso una D que queda mejor supongo que pensaron.
Nadie en Asturias dijo Grado nunca, suena horroroso, a lenguaje común Grao, a estándares institucionales supongo que Grado.

Por otro lao ese artículo tiene faltas de ortografía, varias a demás. Ya ni revisan...
0
#8 Marisadoro *
#6 "Ya ni revisan.. 0. "

El "grao" de periodismo no es lo que era.
0
#5 mcfgdbbn3
"Sufría mucho estrés, no estaba bien, estoy muy arrepentido"

Sí, pero te toca #chupar_barrote 9 años.
0
GanaderiaCuantica #9 GanaderiaCuantica
…y lo siento mucho. No volverá a ocurrir…
0
Gadfly #7 Gadfly
a que viene lo de los fachas?
0

