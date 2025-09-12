El moscón que intentó matar a puñaladas a su mujer acepta nueve años: "Sufría mucho estrés, no estaba bien, estoy muy arrepentido"

"No supe lo que hacía", ha asegurado en la mañana de este viernes Silvino González Fernández, el moscón acusado de apuñalar a su esposa, en junio de 2024, después de que ella le dijese que quería divorciarse. En una vista celebrada en la sección tercera de la Audeiencia Provincial, González reconoció haber apuñalado a su mujer
| etiquetas: grao , violencia género , acuerdo condena , arrepentido
Como le gusta a los fachas decir: que coma cárcel el sinvergüenza este.
A Grao se le puso una D que queda mejor supongo que pensaron.
Nadie en Asturias dijo Grado nunca, suena horroroso, a lenguaje común Grao, a estándares institucionales supongo que Grado.
Por otro lao ese artículo tiene faltas de ortografía, varias a demás. Ya ni revisan...
El "grao" de periodismo no es lo que era.
Sí, pero te toca #chupar_barrote 9 años.