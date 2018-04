Montoro se aferra a futuras subidas de salarios para pagar las pensiones

El ministro de Hacienda promete a los menores de 40 años que tendrán pensión y niega que la Seguridad Social esté en quiebra;“¿Cómo no van a crecer los salarios cuando mejoran los excedentes empresariales?.No crecen tanto,porque hay desempleo todavía pero cuando baje crecerán” “La Seguridad Social no está quebrada,es una parte del Estado..tiene unos recursos que vienen de un impuesto propio.¿O es que la cotizaciones no son un impuesto? A mí me parece un impuesto" “A los menores de 40 les puedo asegurar que van a tener pensión”..