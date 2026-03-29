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Monstruos de cartón: política y exorcismo en las protestas contra Donald Trump

Monstruos de cartón: política y exorcismo en las protestas contra Donald Trump

En las recientes manifestaciones en Estados Unidos bajo el lema ‘No Kings’, una consigna que resuena con ecos republicanos clásicos pero también con una renovada crítica al personalismo político, han reaparecido viejas formas de protesta que, lejos de ser anecdóticas, condensan una densa carga simbólica. Entre pancartas, cánticos y masas en movimiento, destacan figuras desproporcionadas: marionetas gigantes, globos inflables y efigies grotescas de líderes políticos como Donald Trump o J.D. Vance.

| etiquetas: trump , protestas , no kings , estados unidos , extrema derecha
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1 comentarios
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DDJ #1 DDJ *
Buenísima la pancarta de la miniatura

¡Arréstenlos a todos!
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menéame