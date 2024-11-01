Los monos de Gibraltar comen tierra para digerir mejor la comida procesada de los turistas

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports (Nature) documenta por primera vez de forma detallada el comportamiento de geofagia (consumo intencional de tierra o suelo) en los macacos de Berbería (Macaca sylvanus) que viven en el Peñón de Gibraltar. Los investigadores concluyen que este hábito es una tradición cultural inducida por el contacto con los humanos, que ayuda a los primates a mitigar los efectos digestivos de la comida procesada que reciben de los turistas.