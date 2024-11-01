El mono idiota: una teoría social lerda.Alejandro García

Epílogo Las sociedades humanas reales son mucho más complejas de lo que una teoría social básica como esta del mono idiota pretende abarcar. Pero necesitamos simplificaciones que nos permitan observar patrones sociales desde un punto de vista que no esté tan centrado en la ideología política o el simple cálculo economicista, siempre reduccionistas. Al fin y al cabo, la vida social está llena de simplificaciones. Hablamos de «la opinión pública», de «los mercados», de «las élites» o de «el pueblo» como si fueran entidades coherentes, cuando...