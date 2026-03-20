edición general
2 meneos
8 clics
El Mobile pagó 220.000 € al DJ Steve Aoki por una charla: 3.662 euros por minuto

El Mobile pagó 220.000 € al DJ Steve Aoki por una charla: 3.662 euros por minuto

Steve Aoki no solo es un DJ y un productor millonario y controvertido. También vende caras sus palabras, más allá de los casi 300 conciertos que protagoniza cada año con su show. Prueba de ello es lo que cobró por aterrizar en Barcelona y dar una conferencia: sus palabras en el marco del Talent Arena, un evento de la Fundación Mobile WorldCapital Barcelona y coorganizado por MWC-GSMA, costaron la friolera de 210.000 dólares (al cambio, 181.597,5 euros), a los que hay que sumar el IVA correspondiente

| etiquetas: dj steve aoki , mobile
2 0 0 K 25 tecnología
2 comentarios
2 0 0 K 25 tecnología
Pertinax #1 Pertinax *
Con tu dinero se lo pagan. Nada que objetar. Disfruten lo subvencionado.
1 K 29
#2 diablos_maiq
Sobre estas líneas, uno que no parece haber pagado nunca por asistir a un espectáculo.

Que se incluya el IVA en los costes es lo que cabe esperar de un medio que no tiene ni idea de economía.
0 K 10

menéame