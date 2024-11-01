La misteriosa ubicación del templo de Melqart en Cádiz  

Un estudio publicado por un investigador de la Universidad de Córdoba sugiere que este importante santuario fenicio se ubicó en San Fernando en lugar de en el islote de Sancti Petri, como se ha creído hasta la fecha.
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Otra cosa es que posteriormente se le pusiera el nombre de San Fernando, por desgracia, en honor a Fernando VII (con sus muertos) cuando fuimos capital del reino.
Pero sí, coloquialmente le llamamos La Isla.
#0 Se agradece que se hable de San Fernando y no de "Cádiz" en la entradilla a pesar del título.
Junto a las costas que hemos recorrido después del saliente que forma la Bética se hallan muchas islas poco conocidas e incluso sin nombre. Pero entre las que no convendría omitir, Gades raya el estrecho, y no está separada del continente sino por un brazo de mar que se asemeja… » ver todo el comentario
La ciudad de Gades está situada en la parte occidental de la isla; y junto a ella, en el extremo de la isla y junto al islote que tiene al lado, está el templo de Crono; pero el templo de Heracles está situado en el otro lado, orientado hacia el este, justo donde la isla ocurre que está más cerca de la tierra firme, quedando un estrecho de sólo un estadio de ancho.