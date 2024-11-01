edición general
113 meneos
1832 clics

La misteriosa ubicación del templo de Melqart en Cádiz  

Un estudio publicado por un investigador de la Universidad de Córdoba sugiere que este importante santuario fenicio se ubicó en San Fernando en lugar de en el islote de Sancti Petri, como se ha creído hasta la fecha.

| etiquetas: melqart , sancti petri , cádiz , fenicios , gadir , san fernando
51 62 0 K 386 cultura
9 comentarios
51 62 0 K 386 cultura
kosako #8 kosako *
#3 Como la llamamos no, es que es su nombre. Real Isla de León (villa) nuestro gentilicio oficial de hecho es "isleño/a", aunque también usamos el de cañailla.

Otra cosa es que posteriormente se le pusiera el nombre de San Fernando, por desgracia, en honor a Fernando VII (con sus muertos) cuando fuimos capital del reino.

Pero sí, coloquialmente le llamamos La Isla.


#0 Se agradece que se hable de San Fernando y no de "Cádiz" en la entradilla a pesar del título.
5 K 82
themarquesito #5 themarquesito
#2 Sí, a lo que iba era a aportar la fuente de rigor, ya que mencionan a Estrabón pero no citan lo que dice, igual que no citan a Pomponio Mela, que nos cuenta lo siguiente en el libro III, capítulo VI de su Corografía:

Junto a las costas que hemos recorrido después del saliente que forma la Bética se hallan muchas islas poco conocidas e incluso sin nombre. Pero entre las que no convendría omitir, Gades raya el estrecho, y no está separada del continente sino por un brazo de mar que se asemeja…   » ver todo el comentario
4 K 58
themarquesito #1 themarquesito
Lo que nos cuenta Estrabón es lo siguiente:

La ciudad de Gades está situada en la parte occidental de la isla; y junto a ella, en el extremo de la isla y junto al islote que tiene al lado, está el templo de Crono; pero el templo de Heracles está situado en el otro lado, orientado hacia el este, justo donde la isla ocurre que está más cerca de la tierra firme, quedando un estrecho de sólo un estadio de ancho.
4 K 58
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Muy interesante, si no lo entiendo mal según Estrabón el templo de Heracles/Melqart estaría en la propia isla de Kotinoussa, que era muy alargada, y que ahora es el itsmo que conecta Cádiz con tierra. Sin embargo, en la investigación hablan de que el nivel del mar en esa época estaba alrededor de seis metros por encima del actual, y el mapa del artículo muestra toda esa zona inundada. El estudio por lo tanto no coincide con la descripción de Estrabón.
0 K 14
#4 Cuchifrito
#2 Es que en el artículo al menos la única referencia que leo que se refiere a la época es la del nivel del mar, pero las consideraciones de orografía o condiciones climáticas las refiere a la época actual que igual no tienen nada que ver. A saber cómo ha cambiado el terreno desde entonces.
1 K 25
#3 tropezon
#1 Pues ya está: Estrabón dice claramente que estaba en San Fernando (la isla, como la llaman en el sur) xD
0 K 20
tollendo #6 tollendo *
#1 Esa descripción parece del Cerro de los Mártires. Justo al lado hay un gran cuartel del Ejército que no ha sido excavado.
2 K 35
kosako #9 kosako
#6 Y dudo que se excave. Está la cosa muy cerrada con ese cuartel.
3 K 55
#7 Mschumacher
Es de 2022. Se dice que Hércules está enterrado ahí, e incluso los más atrevidos dicen que la Atlántida está ahí debajo también
0 K 9

menéame