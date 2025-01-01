Misterio en las profundidades: la enigmática estructura submarina que desafía la historia conocida

A pocos metros de profundidad, cerca de las islas Ryukyu, descansa el llamado Monumento Yonaguni. Con 27 metros de altura y una base de 90 pies, esta estructura se esconde a 25 metros bajo la superficie marina. Fue descubierta en 1986 por el buzo japonés Kihachir Aratake, quien quedó impactado al encontrar escalones angulares, terrazas planas, arcos, megalitos e incluso grabados tallados. Si se confirma que fue construida por una civilización perdida hace más de 10.000 años, su importancia sería comparable a la de Göbekli Tepe en Turquía.