Misterio en las profundidades: la enigmática estructura submarina que desafía la historia conocida

A pocos metros de profundidad, cerca de las islas Ryukyu, descansa el llamado Monumento Yonaguni. Con 27 metros de altura y una base de 90 pies, esta estructura se esconde a 25 metros bajo la superficie marina. Fue descubierta en 1986 por el buzo japonés Kihachir Aratake, quien quedó impactado al encontrar escalones angulares, terrazas planas, arcos, megalitos e incluso grabados tallados. Si se confirma que fue construida por una civilización perdida hace más de 10.000 años, su importancia sería comparable a la de Göbekli Tepe en Turquía.

LoboAsustado
Mezclando metros con pies , gran receta para estrellarse contra Marte.
TheIpodHuman
#1 para rematar el artículo solo les ha faltado decir "y una extensión de 3 campos de fútbol" xD :roll:
mecha
#1 y ni una referencia en campos de fútbol o piscinas olímpicas.
Son 27 metros de altura y lo mismo de base (90 pies son unos 27 metros).
Ripio
#0 Menos misterio:
www.meneame.net/story/yonaguni-misteriosa-piramide-sumergida-japon

Etc,


Sensacionalismo barato de Gizmo, en su linea.
Igual que chataka.
#6 carlosjpc
#5 No me meto con el origen, pero decir que esto que aparece en la foto es natural es penoso.
Pointman
Probablemente sea el palacio submarino del Rey Dragón.
