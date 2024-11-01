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El misterio del coche acribillado a balazos: sin denuncia ni investigación en Almería
Un Renault Clio apareció a pocos metros del Casco Histórico con siete orificios de bala. Asocian el suceso al tráfico de drogas.
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#1
Graffin
No me des la G, resuelvo directamente
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#2
ElenaCoures1
*
Son agujeros de velocidad para que el coche corra más
www.youtube.com/watch?v=JPTsXovvTnQ
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