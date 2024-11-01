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El misterio del coche acribillado a balazos: sin denuncia ni investigación en Almería

El misterio del coche acribillado a balazos: sin denuncia ni investigación en Almería

Un Renault Clio apareció a pocos metros del Casco Histórico con siete orificios de bala. Asocian el suceso al tráfico de drogas.

| etiquetas: balas , disparos , sucesos , tráfico de drogas , almería
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2 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
Graffin #1 Graffin
No me des la G, resuelvo directamente
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ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
Son agujeros de velocidad para que el coche corra más
www.youtube.com/watch?v=JPTsXovvTnQ
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menéame