Misión Starliner CFT: un grave Incidente de Tipo A

La misión Starliner CFT fue uno de los episodios más preocupantes de los últimos años en el programa espacial tripulado estadounidense. De hecho, se trató de un «Incidente de Tipo A», el tipo más grave según la NASA y la misma categoría otorgada a las misiones STS-51L Challenger y STS-107 Columbia (obviamente, sin sufrir pérdida de vidas). Así se desprende del último informe sobre la misión hecho público por la NASA ayer. Sabíamos que la nave Starliner Calypso de Boeing, lanzada el 5 de junio de 2024, sufrió problemas con los propulsores.