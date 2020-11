"Al día siguiente de la primera dosis tenía síntomas como si tuviera la gripe. Tuve fiebre, dolor general, cansancio. Me duró unas cinco horas". No obstante, Miquel no sabe a ciencia cierta si ha recibido la vacuna o el placebo ya que la mitad de los participantes recibe la vacuna expimental y la otra mitad recibe un placebo.