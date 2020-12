Milton Friedman estaba equivocado sobre las empresas

¿Cuál debería ser el objetivo de una corporación empresarial? Durante mucho tiempo, la opinión predominante en los países de habla inglesa y, cada vez más, en otros lugares fue la que propuso el economista Milton Friedman en un artículo del New York Times “The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits” (La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios), que se publicó en septiembre de 1970. Yo también solía creer esto. Estaba equivocado.