Milei y el equipo económico festejan que el dólar flota

"¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota!", habían gritado hace un mes el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo junto a todo el equipo de Economía en un canal de streaming. El dólar ya no flota: el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios. El secretario de Finanzas informó de un giro en la política oficial. Ahora el Tesoro podrá vender divisas para contener el aumento en la cotización del dólar, luego de que se acercara al techo de la banda.

4 comentarios
Gry #4 Gry
"¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota!" Gritaron mientras veían como los dólares se iban volando.
2 K 44
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Pues si flota es que es una bruja y hay que quemarlo
1 K 24
Dr.Who #1 Dr.Who *
La cocaina en argentina tiene un puntito lisérgico, no?
2 K 19

