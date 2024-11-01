Milei y el equipo económico festejan que el dólar flota

"¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota!", habían gritado hace un mes el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo junto a todo el equipo de Economía en un canal de streaming. El dólar ya no flota: el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios. El secretario de Finanzas informó de un giro en la política oficial. Ahora el Tesoro podrá vender divisas para contener el aumento en la cotización del dólar, luego de que se acercara al techo de la banda.