Mike Johnson convenció a Trump para que eliminara una publicación “sacrílega” generada por IA en la que aparecía como Jesús [ENG]

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), convenció al presidente para que retirara una imagen polémica en la que se le representaba como Jesucristo, en medio de un empeoramiento de las perspectivas de control republicano del Congreso. Al dirigirse a los periodistas en el Capitolio, Johnson explicó su conversación con el presidente sobre la publicación, afirmando: «No creo que se estuviera interpretando de la manera en que él pretendía».