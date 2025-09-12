De Miguel Ángel a Banksy: las obras controvertidas que violaron la ley y fueron borradas [Eng]  

Toda la historia de la creación de imágenes está marcada por episodios de visualización restringida y expresión reprimida. Desde la destrucción de iconos en el Bizancio de los siglos VIII y IX hasta la destrucción de la sátira mordaz de Banksy por parte de los Tribunales Reales de Justicia esta semana, la historia del arte es una historia rutinariamente editada por los poderes fácticos. Tomemos como ejemplo el formidable fresco de Miguel Ángel, El Juicio Final, que ocupa todo el altar de la Capilla Sixtina del Vaticano. Terminado en 1541