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La meteoróloga de À Punt en la dana: "Era evidente que habría víctimas por lo que pasó por la mañana"

La meteoróloga de À Punt en la dana: "Era evidente que habría víctimas por lo que pasó por la mañana"

La especialista, que advirtió de los peligros del temporal desde el mediodía, ha declarado que "no hacía falta ser meteorólogo" para advertir el riesgo de inundaciones graves, que se preveía histórico. "La catástrofe iba a suceder igual pero se disponía de horas para avisar a la población con los datos que teníamos". "Es incomprensible que en Emergencias no tuvieran los datos a disposición de la ciudadanía". "No se imaginan el grado de frustración de que no se informara a la población"

| etiquetas: dana , mazon , emergencias , pradas
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Relacionada: À Punt elimina la plaza de la jefa de meteorología que vaticinó la dana y criticó la falta de reacción ante el temporal

www.eldiario.es/comunitat-valenciana/punt-despide-jefa-meteorologia-va

Cabe recordar también que intentaron comprar con medallas el silencio de los escoltas de Mazón y que le blindaron en su cargo hasta que consiguió su retiro dorado.
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menéame