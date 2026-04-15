La meteoróloga de À Punt en la dana: "Era evidente que habría víctimas por lo que pasó por la mañana"

La especialista, que advirtió de los peligros del temporal desde el mediodía, ha declarado que "no hacía falta ser meteorólogo" para advertir el riesgo de inundaciones graves, que se preveía histórico. "La catástrofe iba a suceder igual pero se disponía de horas para avisar a la población con los datos que teníamos". "Es incomprensible que en Emergencias no tuvieran los datos a disposición de la ciudadanía". "No se imaginan el grado de frustración de que no se informara a la población"