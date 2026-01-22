La mentira de Laporta a la jueza que le investiga por la estafa a una inversora: su firma aparece en la recepción de 50.000 €

La semana pasada, el propio Laporta declaró ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona —encargado del caso— y negó haber firmado documento alguno relacionado con esas inversiones. No obstante, el abogado de la denunciante, Pepe Oriola, presentó este martes ante el juzgado una copia de un contrato que incluye las firmas de Joan Laporta y de quien fue su director general en el Barça, Joan Oliver. Ese documento corresponde a una de las operaciones que se investigan por presunta estafa.
Mentiras de las gordas y corrupciones muy graves, con sentencia judicial y por tanto aquí sí se puede realizar estas afirmaciones sobre el Real Recalificaciones y sobre el ayuntamiento cómplice:
www.meneame.net/story/almeida-rebaja-561-m-6-m-importe-adjudicacion-pa
“En 2003 una persona muy importante del club me dijo que que no podría ser presidente porque "no sabía cómo comprar un árbitro".
NEGREIRA:
Naegreira al FC Barcelona: "Puedo ayudaros con el VAR"
Negreira amenazó por burofax al Barcelona: "Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades"
LLUIS CANUT (PERIODISTA TV3):
"A mí me contó una… » ver todo el comentario
Y aquí podríamos comenzar un debate acerca de la sutil diferencia, y aparente contradicción, entre "presunción de inocencia" y la existencia de "indicios racionales de criminalidad". ElDebate ha puesto sobre la mesa que Laporta dijo que no había firmado nada, y el abogado contrario ha aportado documentos firmados por Laporta.