La mentira de Laporta a la jueza que le investiga por la estafa a una inversora: su firma aparece en la recepción de 50.000 €

La semana pasada, el propio Laporta declaró ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona —encargado del caso— y negó haber firmado documento alguno relacionado con esas inversiones. No obstante, el abogado de la denunciante, Pepe Oriola, presentó este martes ante el juzgado una copia de un contrato que incluye las firmas de Joan Laporta y de quien fue su director general en el Barça, Joan Oliver. Ese documento corresponde a una de las operaciones que se investigan por presunta estafa.