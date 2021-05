Menos tolerancia y más follar [opinión]

No hace falta diálogo, no hace falta un compromiso por el que haya profesoras con hiyab dando clase, siempre que no expliquen su significado sexista. Hace falta prohibir exponer a los niños en clase a símbolos sexistas. Hace falta prohibir segregar desde su infancia a niños y niñas, a creyentes y no creyentes, a puras e impuras, a colectivos separados que no tienen contacto entre ellos. Frente a las ideologías segregacionistas, sexistas y patriarcales, ni respeto, ni diálogo, ni comprensión, ni aceptación. Menos tolerancia y más follar.