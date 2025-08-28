Mendik Tepe: Un descubrimiento neolítico que podría reescribir la historia antes de Göbekli Tepe (ENG)

Los arqueólogos que trabajan en Mendik Tepe, un túmulo prehistórico en el sureste de Turquía, están desenterrando evidencia que podría datar de antes del mundialmente famoso Göbekli Tepe , a menudo aclamado como el "punto cero de la historia"...Parece que se utilizaron pequeños edificios para almacenar o preparar alimentos. Las estructuras de tamaño mediano probablemente funcionaban como casas o viviendas comunales. Las estructuras de gran tamaño, construidas con un meticuloso trabajo en piedra, tenían un significado ritual o ceremonial.
| etiquetas: arqueologia , mendik tepe , neolítico