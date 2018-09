“Este Salón Sant Jordi no me gusta —espeta Torra—. Y no me gusta por las pinturas que hay... Es una historia de Cataluña un poco extraña, porque todo va de Reyes Católicos..." Demasiados Reyes Católicos en la Generalitat de Cataluña. Esa fue la excusa del presidente catalán, Quim Torra, para prometer a un grupo de independentistas que eliminará las pinturas del famoso Salón Sant Jordi, la principal sala y la más monumental del Palau de la Generalitat, para reinstalar en él los frescos del pintor Torres García.