El mejor año de Might and Magic [ENG]

Poco después de que Jon Van Caneghem, fundador de New World Computing, vendiera su empresa a 3DO, empezó a ser evidente para todos los que trabajaban para él que la antorcha que llevaba por los juegos de ordenador ya no ardía con tanta fuerza como antes. Una versión más joven de Van Caneghem había pasado casi tres años diseñando y programando Might and Magic I, el CRPG que introdujo New World en nuestro mundo, prácticamente él solo. Ahora, sólo venía a la oficina dos o tres veces por semana.