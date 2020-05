Medios que se aferraban a los informes de la Guardia Civil sobre el PP buscan ahora inconsistencias para salvar al PSOE

José María Olmo: "Estoy ojiplático. Lo admito. Medios que se aferraban a los informes de la Guardia Civil en Púnica, Lezo y Taula para hacer directos e informaciones sobre la corrupción del PP, buscando ahora supuestas inconsistencias del mismo cuerpo policial para salvar al PSOE. No vi venir esto. Siento pena, casi ganas de llorar. Porque periodistas que he admirado durante años, que me obligaron a dar lo mejor de mí para informar con rigor y contundencia sobre la corrupción del PP, han renunciado al periodismo en el primer gran caso del PSOE"