Medio millón de personas marchan en Londres en la mayor manifestación contra la extrema derecha [Eng]

Según los organizadores, medio millón de personas se congregaron en Londres para la que se considera la mayor manifestación jamás realizada contra la extrema derecha. Una multitud de manifestantes marchó el sábado por la capital hasta Whitehall, portando pancartas con lemas como «No al racismo, no a Trump» y «Bienvenidos los refugiados», en calles flanqueadas por agentes de policía.