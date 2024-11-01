Medio millón de personas marchan en Londres en la mayor manifestación contra la extrema derecha [Eng]

Según los organizadores, medio millón de personas se congregaron en Londres para la que se considera la mayor manifestación jamás realizada contra la extrema derecha. Una multitud de manifestantes marchó el sábado por la capital hasta Whitehall, portando pancartas con lemas como «No al racismo, no a Trump» y «Bienvenidos los refugiados», en calles flanqueadas por agentes de policía.
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En etapas como las actuales que el problema llega al limite del genocidio dudo que las reglas y las manifestaciones digamos democraticas funcionen, pero ojala me equivoque y o no estemos en esta epoca que me temo o los genocidas atiendan a razones.
Pero para mi genocidas y razonables ya me suena a chiste.