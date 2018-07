La medida media del pene alrededor del planeta

Es importante comentar que según los estudios de Russell Eisenman, del Departamento de Psicología de la Universidad de Texas, la longitud del pene no es tan importante como se hace creer. El 55% de las mujeres daba más importancia a la anchura. Este resultado, además, quedaba muy desdibujado porque al parecer los resultados de la satisfacción sexual de las féminas no tenían demasiado que ver con el tamaño del aparato reproductor de sus parejas. Por lo tanto, no, que seas congoleño no te convierte necesariamente en un maestro en los dormitorios.