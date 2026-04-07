edición general
9 meneos
6 clics
Los médicos de paliativos denuncian que "miles de personas en España no tienen acceso a una atención adecuada"

Los médicos de paliativos denuncian que "miles de personas en España no tienen acceso a una atención adecuada"

'Es erróneo e inadecuado plantear una ley de cuidados paliativos como contraposición a la ley de eutanasia', señalan los paliativistas tras el caso Noelia

| etiquetas: salud , paliativos , muerte
7 2 0 K 104 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 104 actualidad
Kasterot #1 Kasterot
Los paliativos en Bizkaia (margen izquierda) están en un hospital manejado por curas/ monjas/ religiosos y cuando vas (que vas como vas) el médico siempre suelta su discursito pro alargar la vida al máximo, y como no lleves el testamento vital redactado..... No se cómo será!!
Yo se lo indique claramente que mi madre lo tenía
1 K 16
Cehona #2 Cehona
En la Comunidad más rica de España...  media
0 K 12

menéame