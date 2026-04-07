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Los médicos de paliativos denuncian que "miles de personas en España no tienen acceso a una atención adecuada"
'Es erróneo e inadecuado plantear una ley de cuidados paliativos como contraposición a la ley de eutanasia', señalan los paliativistas tras el caso Noelia
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#1
Kasterot
Los paliativos en Bizkaia (margen izquierda) están en un hospital manejado por curas/ monjas/ religiosos y cuando vas (que vas como vas) el médico siempre suelta su discursito pro alargar la vida al máximo, y como no lleves el testamento vital redactado..... No se cómo será!!
Yo se lo indique claramente que mi madre lo tenía
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#2
Cehona
En la Comunidad más rica de España...
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Yo se lo indique claramente que mi madre lo tenía