El médico de Granada que llama al boicot contra una farmacéutica israelí: "Me denunciaron como un ejercicio de intimidación"

En la puerta del despacho de Pablo Simón, médico de Atención Primaria en el consultorio de Chauchina (Granada), cuelga desde hace más de un año un cartel que reza de esta manera: "¡Que tu farmacéutico no dispense estas marcas! Porque sirven para financiar el genocidio en Gaza. Rechaza Teva". Simón forma parte de la red internacional Health workers for Palestine, que a su vez está adherida en España al colectivo Sanitarios con Palestina. Esta red, entre otras acciones promueve campañas de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones)
| etiquetas: sanidad , boicot , genocidio , palestina , israel