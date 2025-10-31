edición general
Mazón se da un tiempo de reflexión pero descarta dimitir

Los durísimos momentos vividos por Mazón en el funeral de Estado, donde tuvo que encajar insultos y reproches de los familiares de las víctimas, que le habían pedido con insistencia que se abstuviera de acudir, han vuelto a evidenciar su debilidad social y a abrir el debate sobre su futuro político. Para esa empresa de resistencia, el president no recibió ayer muestra de apoyo público de nadie de su partido ni de su Consell. El lunes declara ante la jueza Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en El Ventorro.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
366 días de reflexión ha tenido
4 K 57
#8 Meloncio
#3 A ver, que ha estado muy liado con otros temas....como diseñar y probar la nueva carta del Ventorro.
0 K 6
#1 poxemita
¿Días de reflexión para no decir nada?

Esto ya se hizo.
2 K 26
#2 Borgiano
#1 Ahora vendrá lo del fango, verás.
0 K 8
#7 poxemita
#2 para Mazón el fango llegó hace 1 año.
0 K 12
#4 tromperri *
Lleva un año reflexionando y sin actuar.

¿Dónde están los que tanto criticaron que Sánchez se tomase unos días de reflexión? Puta hipocresía constante de la derecha.

¿Irá a reflexionar a uno de los reservados de El Ventorro?
2 K 22
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Pero su reflexión es que no va a dimitir como no se lo impongan desde Genova 13, que ya hay serias dudas sobre el y su apoyo de Feijóo.
0 K 20
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Y se reian de Sanchez y sus periodos de reflexion
0 K 10
#5 xavigo
Más días de reflexión profunda: el putísimo DeepSeek valencià, el Gran Maestro del ajedrez político de Llevant, el Sócrates del S. XXI…
0 K 7
#10 VFR
Cuanto daño han hecho los 5 días de reflexión
0 K 7

