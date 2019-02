Mayor Oreja y la eutanasia: "Es cómodo matar a la persona que te molesta en casa"

En cuanto a la eutanasia, ante la pregunta del periodista de si le parece “fruto de la comodidad”,el exministro contesta que “evidentemente,es más cómodo matar a la persona que te molesta en casa que mantenerla hasta el último momento”,una frase que podría considerarse hasta ofensiva para las familias de personas moribundas, que están viendo cómo un ser querido está sufriendo y no pueden hacer nada para ayudarle a mitigar el dolor. Sobre el aborto: "¿Por qué tienes el derecho a matar a un embrión con síndrome de Down y no cuando tiene 40 años?"