La mayor imagen astronómica del observatorio ALMA muestra el corazón de la Vía Láctea

Un mosaico sin precedentes desentraña los filamentos de gas frío que rodean al agujero negro supermasivo de nuestra galaxia.

Ahí va eso …

Press Release
www.eso.org/public/news/eso2603/
