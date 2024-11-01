Máxima eficiencia

—¿Por qué crees que van a construir aquí ese centro avanzado de trasplantes? ¿No te parece un sitio raro? —preguntó el doctor Piestany.

Su colega Durnak lo miró de soslayo.

—Es el mejor lugar posible —respondió displicente.

—¿Aquí? ¿En el quinto carajo? ¿En el sitio que eligieron hace sólo unos años para el mayor hospital psiquiátrico del país? Pero si lo pusieron aquí precisamente para hacer aún mas invisibles a nuestros pacientes. Malos accesos, apartado de todas partes...

—Se trata de trabajar con eficiencia. ¿Tú no has oído hablar de la economía circular?

—¿Qué tiene eso que ver? —se extrañó Piestany.

—Un loco son dos córneas, un corazón, dos pulmones, un hígado y dos riñones. Todo en buen estado. Todo el mundo sabe que hay que poner la industria cerca de la materia prima. Van a ir a lo grande con reciclado. Ya lo verás.