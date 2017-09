¿Matar o no matar el coche en propiedad? Esto es lo que opinan los actores del sector

En el siglo XX poder comprar un coche era un signo de progreso y prosperidad: casi todo el mundo aspiraba a tener uno. La estadística nos muestra que en España, tener un coche en propiedad supone de media desembolsar, en total, entre la compra y los gastos durante su uso, cerca de 45.000 euros. Si además tenemos en cuenta que en España el 97 % del tiempo un coche particular está aparcado sin usarse, no debe extrañar que algunos se planteen que no compensa tener uno