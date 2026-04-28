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Más Madrid, la herida de la "traición"

El sábado se celebra el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, y la ministra de Sanidad, Mónica García, quería llegar a los fastos regionales con el anuncio de que repetiría en la carrera por la presidencia madrileña, encabezando de nuevo la candidatura de Más Madrid.
El runrún era intenso en los días previos, porque en el círculo de la ministra comenzaba a calar la sensación de que su principal rival en esas primarias, el coportavoz en la Asamblea y concejal en Móstoles Emilio Delgado, iba un paso por delante tras su acto junto a Rufián.

| etiquetas: más madrid , mónica garcía , emilio delgado
5 2 0 K 19 MADRID
7 comentarios
5 2 0 K 19 MADRID
juliusK #6 juliusK
Brillante jugada política de Más Sumar, intentar colocar de candidata de la izquierda a alguien que es odiada con intensidad por casi todos los sanitarios de casi toda España y querer basarlo en la "militancia" (un carnet de Mucho Madrí debe ser raro cual incunable) es una estupidez propia de Yolanda y su mariachi progre (Bustunduy y Urtasun) que va a garantizar otros cuatro años a la Eskizo (si la inutilidad de Feijoo no la promociona antes). Si además el primer "debate" entre los dos candidatos demostró que casi ni se pueden ver personalmente entre ellos estoy por poner un puesto de palomitas en la calle Génova, Madrí se iría igual a la mierda pero yo me iba a hacer rico.
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PV_5 #2 PV_5
A muerte con Emilio, Mónica ya ha tenido su oportunidad.
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#5 Joroñas
Vaya, prensa socialista aireando trapos sucios de la izquierda... Tensión en un partido político ¿Cuándo se ha visto eso?? Válgame dios!
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#1 tednsi
Ay! La izquierda! Siempre se divide. Personalismos.
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Cuñado #4 Cuñado
#1 Terrible! La militancia votando a sus representantes! :-O Sólo queda Vox.
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Hace falta un partido de berdadera hizquierda en Madriz.
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#7 AMartian
La bónica social térmica peleando contra Errejón perdió su sillón 2.0
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menéame