Más Madrid, la herida de la "traición"

El sábado se celebra el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, y la ministra de Sanidad, Mónica García, quería llegar a los fastos regionales con el anuncio de que repetiría en la carrera por la presidencia madrileña, encabezando de nuevo la candidatura de Más Madrid.

El runrún era intenso en los días previos, porque en el círculo de la ministra comenzaba a calar la sensación de que su principal rival en esas primarias, el coportavoz en la Asamblea y concejal en Móstoles Emilio Delgado, iba un paso por delante tras su acto junto a Rufián.