Más bulos de Donald Trump sobre los parques eólicos y su impacto sobre la fauna y entorno

Todos sabemos lo mentiroso que es Trump y el descaro y la desvergüenza con los que publica bulos para que su público y los incautos mal informados (que son millones) jaleen sus inventos.

No obstante, aquí presento cuatro afirmaciones falsas o desinformadoras sobre el sector eólico y su impacto que el presidente de EE. UU. ha decidido difundir, indicando por qué son bulos y tergiversaciones infundadas.

PUBLICACIÓN 1: truthsocial.com/@realDonaldTrump/115810938895873142

Este post de Donald Trump en Truth Social es bulo por varios motivos claros.

La foto no muestra un águila calva (bald eagle). En realidad se trata de un halcón, más concretamente la mayoría de fuentes lo identifican como un "kestrel" (cernícalo) o un halcón pequeño similar.

La foto no es de Estados Unidos ni reciente. La imagen es de 2017 y fue tomada en Israel, en un parque eólico de ese país.

www.timesofisrael.com/environment-minister-seeking-moratorium-on-new-w

Exageración del impacto real en águilas calvas. Aunque sí es cierto que las turbinas eólicas matan aves, siempre se implementan medidas que mitigan o minimizan tal impacto estando el número muy lejos de ser "todos" o "miles cada año" como suele afirmar Trump de forma recurrente y mucho menos para águilas calvas. Por poner ejemplos, los gatos domésticos matan miles de millones de aves al año en EE.UU., los edificios/ventanas cientos de millones y los coches y líneas eléctricas también se encuentran por encima de los parques eólicos como causa de la mortalidad de aves. En particular para el águila calva, las causas más comunes de mortalidad es la intoxicación por ingesta de plomo y por electrocución.

pubs.usgs.gov/publication/ofr20231016/full

PUBLICACIÓN 2: truthsocial.com/@realDonaldTrump/115810936844871833

La cifra de "37 aves por turbina cada año" no es una estimación oficial del USFWS (ni para Europa ni EE.UU.), y los fact-checks muestran que las cifras reales son mucho menores en promedio.

www.factcheck.org/2018/09/trump-again-overblows-risks-of-wind-power/

Los incendios se producen en los aerogeneradores y son una preocupación en el sector eólico, pero no son "frecuentes". Frecuencia real: 20-25 incendios reportados al año en promedio. En EE.UU. (decenas de miles de turbinas), los incendios son aún más raros. Comparación: La industria de petróleo/gas tiene miles de incidentes con fuego al año. Las turbinas son mucho más seguras en este aspecto.

www.cetjournal.it/cet/25/116/120.pdf

www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/pipeline-incident-20-ye

PUBLICACIÓN 3: truthsocial.com/@realDonaldTrump/115810934711959436

El artículo es de 2012 y el "estudio" ha sido superado por la ciencia posteriormente. Estudios más recientes y revisiones sistemáticas (2014-2025) concluyen que no hay evidencia causal fuerte de efectos directos graves en salud física/mental por ruido de turbinas.

www.mdpi.com/1660-4601/18/17/9133

www.nature.com/articles/s41599-025-04645-x

PUBLICACIÓN 4: truthsocial.com/@realDonaldTrump/115810932655688574

Este post de Trump comparte un artículo de Courthouse News Service de 2012 sobre una demanda presentada por 60 vecinos contra el Hardscrabble Wind Power Project (37 turbinas de Iberdrola en Herkimer County, Nueva York, operativo desde 2011). Alegan ruido excesivo, luces, migrañas, estrés, menor productividad en vacas lecheras, interrupciones en TV/Internet, etc., y piden daños punitivos. No obstante, el caso no avanzó a victoria; no se menciona fallo contra Iberdrola, compensaciones millonarias ni cierre del parque. El proyecto sigue operativo hoy (2025): genera ~74 MW. Iberdrola instaló sistemas de reducción de ruido en algunas turbinas en 2012 tras quejas iniciales, pero no hay evidencia de que se haya declarado legalmente como una molestia o se obligara a desmantelar.

En resumen, sí es cierto que hay que poner énfasis en reducir el impacto del sector eólico en el ecosistema y en la sociedad, pero incluso cuando se ataca de forma insistente al sector mediante la maquinaria propagandística de un gobierno tan poderoso como el de EE. UU., sigue siendo aún más cierto y evidente que la alternativa al sector eólico (y a las energías renovables en general) es mucho más perjudicial en todos esos aspectos, incluido el económico, en el caso de las opciones basadas en combustibles fósiles, tan idolatradas por esa misma maquinaria propagandística.

Es decir, el relato de Trump se basa en el engaño, el cinismo y, como bien sabemos, en el beneficio personal.

