Maruja Torres. “Hay hijos de puta que siempre lo serán"  

“Me retiré del circo y solo me interesa la gente que me interesa” "Lo que está pasando lo conté cuando viví en el Libano, lo que pasaba en el Líbano que por suerte aún no se parece. A mí me aburre, me duele y me impide dormir. Pero me aburre lo fácilmente que se pone en peligro la vida cotidiana " La periodista recordó su juventud en el emblemático Cafè de l'Òpera de Barcelona. Allí se dedicaba a tejer un jersey que no abandonaría hasta que muriera Franco. Décadas después, y entre risas, recuerda el enorme tamaño que cogió la prenda