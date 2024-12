Maria Girona abogada: Hoy salgo de comisaría denunciando a la policía  

Me llaman para asistir a un chico detenido y lo que ha ocurrido es que ellos estaban acostados y ella ve que él tiene conversaciones con otras chicas, empieza a arañarle, tiene el brazo hecho polvo y él llama a la policía y le detienen a él. Ella reconoce que le ha arañado y la policía no la detiene. Ella no tiene nada, evidentemente, y yo le digo a la policía habréis detenido a los dos, me responden que no, al menos estará como acusada, me responden que como víctima.Voy a denunciar al jefe de la oficina de denuncias y a los policías actuantes.