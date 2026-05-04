Marcianada de Trump, anunciando la situación de cara a las midterms en Truth Social

No podemos permitir que unas Elecciones se celebren inconstitucionalmente simplemente por "conveniencia" de las Legislaturas Estatales. Si tienen que votar dos veces, que así sea. Deberíamos pedir a las Legislaturas Estatales que hagan lo que el Tribunal Supremo dice que se tiene que hacer. Esto es más importante que la conveniencia administrativa. ¡El subproducto es que los Republicanos van a recibir más de 20 escaños en la Cámara en las futuras Midterms! Presidente DONALD J. TRUMP.

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Las mayúsculas desconcertantes están así en el original