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Marc Márquez reina en el caos de la lluvia de Jerez: ¡caída y victoria!

Marc Márquez reina en el caos de la lluvia de Jerez: ¡caída y victoria!

El piloto de Ducati se lleva la victoria en un sábado de locos por la lluvia: todos los pilotos tuvieron que entrar a cambiar sus motos.

| etiquetas: marc márquez , motogp , jerez , caída , victoria
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3 comentarios
6 2 3 K 51 actualidad
Mediorco #2 Mediorco
Venga, más circo, que sinó la gente se pone a pensar.
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Cehona #1 Cehona
Llueve sobre mojado.
Márquez como Trump, es un Dios.
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cabobronson #3 cabobronson
#1 por favor, qué comparación, un dios cabalgando con un cheto dormido
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menéame