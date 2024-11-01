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Marc Márquez reina en el caos de la lluvia de Jerez: ¡caída y victoria!
El piloto de Ducati se lleva la victoria en un sábado de locos por la lluvia: todos los pilotos tuvieron que entrar a cambiar sus motos.
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#2
Mediorco
Venga, más circo, que sinó la gente se pone a pensar.
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#1
Cehona
Llueve sobre mojado.
Márquez como Trump, es un Dios.
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#3
cabobronson
#1
por favor, qué comparación, un dios cabalgando con un cheto dormido
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Márquez como Trump, es un Dios.