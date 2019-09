Manu García: “Cada individuo que forma parte de este negocio del fútbol debe preguntarse si está devolviendo lo que la s

Abandoné mi casa con 14 años, siendo un niño, para ir a jugar a la Real Sociedad. Allí me dieron una educación y me exigieron una disciplina las cuales determinaron la persona que soy hoy. No se trataba sólo de mejorar un futbolista, se trataba de utilizar el deporte para madurar y evolucionar como persona. Siempre estaré agradecido a la Real. Irme de casa tan joven fue una decisión dura. Sin embargo, me hizo enfrentarme a dificultades y aprender a superarlas, me permitió conocer amigos excepcionales y me devolvió a casa siendo mejor persona.