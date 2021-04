Manolo Kabezabolo, músico: "Mientras me tenga en pie y sea capaz de tocar y cantar, ahí voy a estar"

De mi primera maqueta saqué solo 200 copias. Recuerdo que en la carátula ponía: "Si te gusta, grábasela a tus colegas". Parece que la gente lo tomó bastante en serio y se repartió por ahí a tutiplén. Cuando empecé a tocar fuera de Zaragoza flipaba mucho, porque en todos los lados conocían las canciones, pese a que no había internet. Llegaba a los sitios y no pasaba un cuarto de hora sin que la gente me reconociera. La gente tenía los temas grabados en su casa.