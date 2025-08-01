edición general
Un mamut de 1,1 millones de años revela el ADN más antiguo de una bacteria en un animal

Los restos de un mamut estepario de 1,1 millones de años han permitido reconstruir genomas parciales de un patógeno, el ADN microbiano asociado a un hospedador más antiguo jamás recuperado. La presencia de varios microbios en restos de mamut que "probablemente estuvieran asociados a procesos patógenos" en estos animales, explica David Díez del Molino, del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo y uno de los firmantes del estudio, en el que también participa Juan Luis Arsuaga.

- Paper: doi.org/10.1016/j.cell.2025.08.003

