"El Mamdani de Maine": El líder republicano de Maine advierte sobre el nuevo aspirante que busca desbancar a Susan Collins [EN]

El demócrata Graham Platner lanzó su campaña destacando su trayectoria como veterano del Ejército y la Infantería de Marina, así como su experiencia como cultivador de ostras, [...]. Señaló que Platner contrató a Morris Katz, un importante asesor de Mamdani, para producir el video de lanzamiento de su campaña. Susan Collins, la candidata respaldada por los democratas se ha retirado de la carrera para ser la cabeza visible de los democratas en Maine
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1- Entrevista con Jon Stewart: www.youtube.com/watch?v=-itNjgCJDxU
2- Parte de un discurso suyo: youtu.be/zCzbuublUk8?t=685
3- Susan Collins era la candidata de la parte centrista de los demócratas, con los "fund raiser" que eso facilita.
4- Graham Platner ha conseguido más dinero que Susan para la campaña, y esta se ha tenido que retirar.
5- Bernie Sanders y la otra democrata "radical" (AOC no, la otra señora mayor) le han apoyado desde… » ver todo el comentario