"El Mamdani de Maine": El líder republicano de Maine advierte sobre el nuevo aspirante que busca desbancar a Susan Collins [EN]

El demócrata Graham Platner lanzó su campaña destacando su trayectoria como veterano del Ejército y la Infantería de Marina, así como su experiencia como cultivador de ostras, [...]. Señaló que Platner contrató a Morris Katz, un importante asesor de Mamdani, para producir el video de lanzamiento de su campaña. Susan Collins, la candidata respaldada por los democratas se ha retirado de la carrera para ser la cabeza visible de los democratas en Maine