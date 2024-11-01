MALEMÁTICAS CCCXIII: tanto por ciento significa, exactamente, tanto por ciento

Publica ABC un artículo sobre el suicido en Asturias donde el redactor parece no tener muy claro el significado del término "tanto por ciento" ya que lo confunde por "tanto por 100.000". El suicidio se suele medir en términos relativos en cuantos ha habido por cada 100.000 habitantes (tasa por 100.000), ya que, afortunadamente, por cada 100 (tanto por ciento) sería un número muy pequeño. Por dos veces en el artículo nombra la tasa de suicidios como tanto por ciento, en un resaltado y en el texto.

No es el único error del artículo, ya que en el se indica que el número total de suicidios en España durante 2024 fue de 3.953, pero cuando lo desglosa por sexo, señala que son 2.834 hombres y 1.012 mujeres, lo que es evidente que no da la suma total indicada. Parecido ocurre con las cifras de Asturias, que señala que es un total de 114, con 87 hombres y 27 mujeres, pero eso no coincide con los datos del INE. También indica una tasa de 14 suicidios por 100.000 habitantes para luego indicar que es 11,4 (incluyendo el error de decir que es tanto por ciento cuando es por 100.000).