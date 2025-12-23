MALEMÁTICAS CCCV: nadie comprueba nada

Nueva recopilación de meteduras de pata de los medios en que tiene que ver con cuestiones numéricas. La primera es de El Economista, donde aseguran que la cuota de BYD en Reino Unido es del 0,41% con 43.740 unidades vendidas. Eso es una barbaridad y equivaldría a que en Reino Unido se estuvieran vendiendo más de 10 millones de coches al año. La realidad es que la cuota del 0,41% era la de 2024 y la actual es del 2,33%.

Como hay algún otro medio como El País que ha cometido el mismo error, me da que es algo que viene de agencia o de una nota de prensa de la propia empresa que nadie se ha molestado en comprobar.

La siguiente es también de El Economista (son incansables), donde aseguran que el turismo aporta 700.000 millones al superávit exterior de España, cuando luego el texto indican que es 70.000 millones.

Y por último tenemos a La Voz de Galicia, que también les ha dado por hacer comparaciones sobre lo que suponía El Gordo de Navidad en distintas épocas, pero con un resultado desastroso, que en tres se han equivocado en el importe del premio: