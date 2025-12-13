MALEMÁTICAS CCC: galería de los horrores en gráficos 2D

El último informe de ANGED, patronal de la gran distribución, es una auténtica galería de los horrores de como no deben hacerse gráficos cuando se utilizan pictogramas que varían en dos dimensiones, en que para que sean correctos, es el área la que debe ser proporcional al valor representado. Luego si se quiere representar, por ejemplo, un valor que es el doble que otro, no se puede doblar el largo y ancho del pictograma, porque entonces el área ya no sería el doble, sería cuatro veces.

Y para aumentar el horror, también han incluido gráficos en que, además de no respetar la proporcionalidad de las áreas, utiliza un truncado exagerado del eje Y:

Lo más curioso es que en ese mismo informe si se utilizan gráficos con pictogramas en los que se respeta la proporcionalidad: si sólo se modifica la altura y el ancho se mantiene constante, si hay proporcionalidad entre los valores y las áreas.