La mala memoria de M. Rajoy

Hay olvidos que humanizan como por ejemplo las gafas en la nevera, las llaves en el bolsillo equivocado, el nombre de un actor secundario que juraríamos conocer… y luego están los presuntos olvidos que organizan un relato que selecciona con precisión quirúrgica qué debe evaporarse y qué permanecer. En el sofisticado caso del segundo tipo de olvidos, Mariano Rajoy ha ofrecido estos días una lección magistral a propósito del llamado Caso Kitchen, y su comparecencia podríamos resumirla en una idea sencilla y casi minimalista: si algo ocurrió, no