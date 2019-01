Maduro responde a Borrell: "Si ellos quieren elecciones que las hagan en España"

Nicolás Maduro ha respondido a la exigencia formulada por Josep Borrell de convocar elecciones cuanto antes en el país amenazando de lo contrario con reconocer a Juan Guaidó como mandatario venezolano que lo que debe hacer España es convocar elecciones ya que Pedro Sánchez no fue elegido en las urnas. Si ellos quieren elecciones que las hagan en España" puesto que el presiente del Gobierno "no fue electo en ningún voto popular", ha replicado Maduro . "No pueden dar lecciones ni pueden poner ningún ultimátum", ha sostenido.