¿Es Madrid una ciudad fea? Sí. Al menos lo es en general. Madrid es la capital del Estado. Sin embargo, a pesar de que lleva siéndolo desde hace 450 años, parece que este estatus “privilegiado” no ha revertido (o al menos no todo lo que debería haberlo hecho) en su calidad como ciudad. Madrid es una ciudad mal diseñada. Mal cuidada. Mal gestionada. Una ciudad fea. Eso es Madrid. ¿Es Madrid fea? Unos dicen: No, no es fea, solo que tiene barrios muy feos. Si, es fea. Quiero a Madrid. Sin embargo creo que es una ciudad fea en general.