Luna Directo, el plan de Zubrin para crear una base lunar en cuatro años con el Falcon Heavy

Robert Zubrin se hizo famoso en los años 90 por proponer el plan «Marte Directo» (Mars Direct), una propuesta que detalló en el libro The Case for Mars de 1996.Ahora Zubrin vuelve a la carga y, curiosamente, pone a la Luna como objetivo principal por delante de Marte, lo cual no deja de ser paradójico teniendo en cuenta que el principal motivo del adjetivo directo en la propuesta Marte Directo era dejar claro que no había necesidad de pasar por la Luna o la órbita baja para llegar al planeta rojo.